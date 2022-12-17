إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

وطن: أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، ليلة أمس، المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، واطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين بمحاذاة مسجد طارق بن زياد، وتسببت إحدى قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال صوب منازل المواطنين، باحتراق منزل المواطن باجس عمران أبو حمدية غيث، الذي يعاني جراء إصابته بأمراض مزمنة، الأمر الذي تسبب بحالة من الفزع والرعب بين أفراد عائلته، وخاصة الأطفال، دون أن يبلغ عن إصابات.