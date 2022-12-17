شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ترعى أكاديمية كرة القدم التابعة لنادي شباب عسكر الاجتماعي

وطن: قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي رعايتها لأكاديمية كرة القدم التابعة لنادي شباب عسكر الاجتماعي في مخيم عسكر بمدينة نابلس، وتقدم شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي بموجب رعايتها ملابس رياضية لنحو 200 طفل مشارك في الأكاديمية .

وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي "إن الشركة تعطي الأولوية في مسؤوليتها الاجتماعية لدعم الأطفال والاشبال لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، إلى جانب المساهمة في توفير البيئة المناسبة لتنمية المواهب الرياضية"، واعتبر الهندي أن الدعم المقدم لأكاديمية كرة القدم في مخيم عسكر سيصل إلى عدد كبيرٍ من الأطفال لا سيما أن رياضة كرة القدم هي الأكثر شعبية عالمياً ومحليا ويطمح الكثير من الأطفال والناشئين لممارستها.

وأثنى الهندي على الجهود المبذولة من قبل مركز الشباب الاجتماعي لاحتضان الأطفال في مخيم عسكر والعمل على تنمية مهاراتهم، مشيراً إلى أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تحرص بشكلٍ مستمر على أن يكون لها مساهمات فعّالة في عملية تطوير الرياضة في فلسطين وزيادة شريحة المنخرطين في الحركة الرياضية الفلسطينية.

من جهته، ثمن رئيس الهيئة الإدارية لنادي شباب عسكر الاجتماعي محمد النوري جهود شركة المشروبات الوطنية في دعم الأكاديمية، موضحاً أن هذه السنة الثالثة على التوالي التي تشهد تعاوناً مشتركاً بين النادي وشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، وأعرب النوري عن أمله باستمرار التعاون وتطوره لمجالات عديدة دعماً لمسيرة النادي الرياضية والجهود الساعية للنهوض بكرة القدم وتنمية المواهب الصاعدة.

ورعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عبر السنوات الماضية العديد من أندية كرة القدم لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب رعاية العديد من الأندية في الرياضات الجماعية والفردية المختلفة.