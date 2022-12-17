ذهبية لفلسطين في بطولة آسيا للكراتيه

وطن: أحرز اللاعب مصطفى أمين بشارات، اليوم السبت، الميدالية الذهبية، في بطولة آسيا للكراتيه للشباب والناشئين، التي تقام في أوزبكستان.

وانتزع بشارات ذهبية منافسات الشباب في وزن فوق 76 كغم، بعد أن تألق في كافة المباريات التي خاضها.

وتعد هذه أول ميدالية ذهبية يحققها الاتحاد الفلسطيني للكراتيه بعد أكثر من 20 عاماً.

وأشار رئيس الاتحاد الفلسطيني للكراتيه محمد البكري، إلى أن مصطفى بشارات من المواهب الواعدة في صفوف المنتخب الوطني، آملاً أن تتوالى الإنجازات في قادم الاستحقاقات.

وهنأ إبراهيم القناص، رئيس الاتحاد العربي للكراتيه، اللاعب بشارات بحصوله على ذهبية آسيا، مؤكداً أن الكراتيه الفلسطينية باتت محط احترام وتقدير من خلال تقديم نماذج مشرفة في المشاركات الدولية.

وأكد نائب رئيس اتحاد الكراتيه ضرغام عبد العزيز، أن المنافسات التي خاضها بشارات لم تكن سهلة وأمام خصوم أقوياء من اليابان والأردن والكويت.