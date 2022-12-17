اصابة 22 مواطن في شجار وقع في بلدة العصاعصة جنوب جنين

وطن: اصيب اليوم السبت 22 مواطن في شجار وقع في بلدة العصاعصة جنوب جنين ما ادى الى سيطرت الشرطة والأجهزة الأمنية على الشجار والقبض على عدد من المشتبه في اشتراكهم في الشجار الحاصل

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم نقل المصابين لمشافي المدينة لتلقي العلاج وصفت اصابتين بالخطيرة، وتحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وفضت الشجار وفرضت الأمن والنظام العام وقبضت على عدد من المشتبه بضلوعهم بالشجار، كما قامت بنشر الحراسات اللازمة لتأمين المصابين داخل المشافي.

وأكد ارزيقات أن الشرطة تحفظت على المقبوض عليهم وباشرت إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات للوقوف على أسباب الشجار وملابساته.