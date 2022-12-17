الاحتلال يجبر المقدسي سامي زحايكة على هدم منزله في جبل المكبر

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال، السبت، المقدسي سامي زحايكة على هدم منزل نجله أيمن الكائن في خلة عبد ببلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وقال زحايكة إنه اضطر إلى هدم منزل نجله أيمن خوفًا من فرض مخالفة بناء جديدة في موعد المحكمة الثلاثاء المقبل أو هدم المنزل من قبل بلدية الاحتلال وإلزامه بدفع عشرات آلاف الشواكل.

وبنى منزله قبل 6 سنوات، وفرضت عليه بلدية الاحتلال مخالفة بناء بقيمة 30 ألف شيكل قبل نحو 3 سنوات، وما زال يدفع أقساطها.

وأكد أن قرار الهدم الذاتي صعب للغاية، ولكن لا يوجد بديل آخر في ظل عدم قدرة أيمن على الحصول على رخصة بناء، بسبب الشروط التعجيزية التي تفرضها البلدية على المقدسيين.

ويعيش زحايكة في المنزل منذ 6 سنوات مع زوجته وتبلغ مساحته 110 أمتار مربعة.

وعن مصير نجله أيمن وعائلته لفت زحايكة أنه سينصب خيمة في العراء لأنه لا مأوى آخر له.

المصدر: (صفا)