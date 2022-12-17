ميسي يزف خبرا سارا لمشجعيه قبل مواجهة فرنسا

وطن: أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جاهزيته لخوض مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم "قطر 2022"، غدا الأحد، على ملعب لوسيل.

وأثار قائد منتخب الأرجنتين، قلق مشجعيه الخميس الماضي، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية بسبب معاناته من إصابة، لكن "البرغوث" أكد اليوم السبت، في منشور على حسابه في موقع "إنستغرام" أنه جاهز لخوض مباراة فرنسا.

ونشر ميسي صورة له بقميص منتخب الأرجنتين وعلق عليها برسالة مقتضبة قائلا: "أنا مستعد.. هيا بنا يا أرجنتين".

ويأمل ميسي (35 عاما)، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي)، في تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وفي ظهوره المونديالي الأخير.

ويرى الكثيرون أن الأرجنتيني يستحق الفوز بكأس العالم قبل تعليق حذائه، لتكريس نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم إن لم يصبح أعظمهم على الإطلاق.

ويتطلع ميسي في مباراة الغد، لعدم تكرار خيبة الأمل التي تعرض لها في مونديال 2014 بالبرازيل، الذي شهد خسارة منتخب الأرجنتين 0-1 أمام منتخب ألمانيا في الوقت الإضافي للمباراة النهائية بالبطولة.