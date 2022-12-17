"جماعات الهيكل" تحشد لاقتحامات واسعة للأقصى بدءًا من غد الأحد

وطن: كثفت جماعات "الهيكل" المزعوم حشدها لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، على مدى الأيام الثمانية لـ"عيد الأنوار- الحانوكاه" العبري الذي يبدأ غدًا الأحد، وسط دعوات فلسطينية بضرورة الحشد الواسع وتكثيف الرباط في المسجد، للتصدي لتلك الاقتحامات وإفشالها.

ومن المتوقع أن يشهد الأقصى مزيدًا من الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية خلال فترة العيد اليهودي، التي تمتد حتى يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر الجاري، وفي ظل حكومة الاحتلال، والتي تسعى إلى تهويده وفرض التقسيم الزماني والمكاني.