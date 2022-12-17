عائلة الأسير المقدسي صلاح حموري لوطن: الاحتلال قررت ترحيل صلاح إلى فرنسا غدا الأحد

وطن: قررت سلطات الاحتلال ترحيل الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا عبر مطار اللد المحتل، غدا الأحد.

وقالت والدته دينيس حموري لوطن، إن محاميته أبلغت العائلة أن الاحتلال ينوي ترحيل صلاح إلى فرنسا غدا الأحد.

وطالبت والدته الحكومة الفرنسية والمؤسسات الدولية بالضغط على دولة الاحتلال لمنع ترحيله كونه يحمل الهوية المقدسية، إلى جانب الجنسية الفرنسية.

وأضافت والدته أن نجلها صلاح يرفض الترحيل، ويطالب بالعيش في القدس مع أسرته.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صلاح، في شهر مارس/آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، ومن المفترض أن تنتهي بعد عدة أيام وتحديداً يوم الأحد المقبل، حيث كان الأهل ينتظرون لحظة تحرره وفوجئوا بقرار الإبعاد، وهو ما زاد من قلق العائلة.

والأسير الحموري، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين، يتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءًا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولًا إلى سحب إقامته المقدسية.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.