الضحية تتحدث ولا تعتذر

كتب: الأسير صلاح حموري



"قوم.. قوم"

هذه الكلمات التي استيقظت عليها عند الساعة الرابعة صباحًا عندما كان يحيط بسريري نحو 15 فردا من قوة اليمام المختصة بكل عدّتها وعتادها، وفي لحظات وقبل أن تشتعل إنارة المنزل، كانت فقط أضواء الليزر الأخضر المصوب من البنادق هي الإنارة الوحيدة في الغرفة، وعند إضاءة الغرفة أدركت أنه صحو من نوع آخر يحترف الاحتلال صناعته، ففي هذا الصحو يُستبدل صوت فيروز بصوت القيود البلاستيكية وهي تتشكل على يديك لتدرك لحظتها أن الرحلة قد بدأت.

إنها المحاولة الثامنة؛ السادسة بالاعتقال وإداريا هذه المرة، والسابعة بالإقامة الجبرية والإبعاد القسري لأسرتي عن أرض الوطن، والثامنة بسحب الهوية. إنها قواعد الطرد القتالية، قواعد الاقتلاع تدريجيا والإبعاد القسري عن أرضي، بيتي، محيطي الاجتماعي، ذاكرة مكاني، حكاياتي، إنها ليست حكايتي بل حكاية شعب لم تتوقف نكبته منذ عام 48.

يوميا، اعتقال، وطرد، ومراقبة، ومتابعة، وتضييق، وقتل، وتهجير، فأنا الفرد والجماعة وأنا الأسرة والوطن. نحن نواجه مشروعًا استعماريًّا استيطانيًّا يريد أرضك دونك، يصادر حلمك ويحطم واقعك ويحاول نفي ذاكرتك ويتهمك بالإرهاب والتخريب، يحاول جعلك تسأم، ويعمل على تجريدك من بعدك الإنساني وعناصره مع تطويعك وإخضاعك بكل السبل والطرق، يحمّلك مسؤولية قتله لك وتعذيبك وملاحقتك اليومية ومراقبتك، وتحويلك إلى حقل تجارب واسع لأسلحته قديمها وجديدها، لوسائل قمعه ومتابعته وملاحقته، حتى أجهزتنا الخلوية لم تسلم من رقابة الاستعمار الصهيوني الشاملة، وكان لي نصيب منها، أنا وشعبي وعائلتي وأرضنا وهويتنا وثقافتنا وذاكرتنا، كلها تحت الاستهداف الشامل.

أنت الآن لا تملك بطاقة شخصية تدل على أنك مقدسي المولد والهوى، لكن ما حاجتك لهذه الشهادة؟! فأزقة البلدة القديمة وأحياء القدس وترابها وجدرانها وناسها يزوّدونك بهذه الهوية والانتماء.

يمكن للاحتلال إرسالك إلى الضفة، أو إلحاقك بمن سبقوك منذ عام 48، فأنتم مقسمون ما بين فلسطينيي الخارج والداخل، ما بين داخل العام 48 والضفة وما بين القدس وغزة، تعيشون حالة انشطار لا تتوقف وتتعايشون مع ما حددناه لكم من قواعد جغرافيّة، تبنّت كل منها ثقافة وهوية وحدودها حدود جغرافيتنا، إنها جغرافية الاستعمار قديمة عربية وقديمة فلسطينية، تفرض عادة ما وتتحول إلى قوة تمزق الشعب، والهوية والقضية؛ جغرافيا ملموسة تنتج أفكارًا وتصورات ويصبح "النحن" (نحن وأنتم) حراسها الذين لا يحرسون نارًا مقدسة بل يحرسون جريمة.

تمنع هذه الجغرافيا قصة حب بين شاب وشابة، تمنع العلاقة الإنسانية وتحاول أن تشكل فلسطيني داخل وآخر في الضفة والقدس وغزة وغيرهم في الخارج، وتحاول أن تنتج هوية تشبهها وثقافة محددة بحل وتتحول إلى قيد وسلك شائك تخطّيه ممنوع، لكنا كما قلنا دومًا نقاوم النسيان ونتحدى من يحاول أن يفرضه، وهذا الواقع لا يستطيع أن يمنع إرادة التواصل وقوة الانتماء التي لا تقوى أن تهزم الهوية.

نتحدى هنا وهناك، وما زلنا نعتقد بإيمان أن خيارنا هو ذاك المشروع الوطني المؤسَّس على قاعدة الشعب الواحد والقضية والخيار والمقاومة الشاملة، المؤسَّس على المشاركة الشاملة، على قاعدة "قوم…قوم..".

التحرير والمقاومة وتحدي جغرافيا الاستعمار، فالفلسطيني أينما حلّ يحمل هموم شعبه ووطنه وهويته وتحلّ معه حيثما حل.

وأنا ما زلت أترقب، ربما أتعرض للإبعاد وسأواجه هذا الخيار، فالوطن والانتماء وتحدي الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لا يحتاج إلى بطاقة هوية، يحتاج وعيًا وهوية ومشروعًا، يحتاج إرادة ورؤية، فكل منا يتحدى بموقعه ومكانه، يشارك ويقاوم، ولا يستأذن ولا يعتذر.