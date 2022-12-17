مستوطنون يقطعون أشجار زيتون بسلفيت

وطن: اقدم مستوطنون، على قطع وتكسير 32 شجرة زيتون من أراضي المواطنين في بلدتي ياسوف وقراوة بني حسان غرب شرق سلفيت.

وقال المواطن راجح عطياني : إن عددا من المستوطنين قاموا بقطع 12 شجرة زيتون اعمارها تتجاوز ال 30 عام، من اراضيهم في منطقة المحاور جنوب شرق بلدة ياسوف، المحاذية لمستوطنة رحاليم المقامة على أراضي المواطنين، مشيرا انه ليس الاعتداء الاول، حيث قاموا بقطع وتكسير لاشجار الزيتون عدة مرات في تلك المنطقة.

وفي نفس السياق قام قطعان المستوطنين بقلع وتكسير 20 غرسة زيتون في منطقة الرأس ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمزارع احمد امين مرعي.