عروضات بحثية متميزة في المؤتمر الثاني لنادي البحث العلمي في كلية الطب-جامعة القدس



وطن: عقدت كلية الطب في جامعة القدس المؤتمر الثاني لنادي البحث العلمي "The 2nd MRC Summit"، بمشاركة أعضاء النادي من طلبة الكلية وخريجيها في عرض إنتاجهم البحثي في 17 مشروعًا بإشراف أطباء وباحثين وأكاديميين متميزين تحت مظلة النادي البحثي، وذلك بحضور رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك وعدد من الكوادر الأكاديمية والإدارية والطلبة الأعضاء والباحثين.

وقال أ.د. أبو كشك في حديثه لطلبة النادي البحثي "أنتم من تصنعون لفلسطين مستقبلًا متميزًا لتكون جزءًا من إنتاج المعرفة العالمي، ونحن موجودون في العالم من خلالكم، إذ أن هذه المنشورات تخرج من فلسطين ومن نادي الطب في جامعة القدس، فلا يمكن للشعوب أن تتطور دون تطوير البحث العلمي، الأمر الذي ارتأته الجامعة في إنشاء نواديها البحثية كأساس لخلق جامعة بحثية".

30% من أبحاث الجامعة من إنتاج طلبتها

ونوه أ.د. أبو كشك إلى أن 30% من أبحاث جامعة القدس هي إنتاج طلابي، بحيث تتطلع الجامعة لأن يكون لجميع طلبتها القدرة على الكتابة والنشر في مجلات محكمة مرموقة، مشيرًا إلى أن الجامعة تخصص جزءًا من موازنتها لدعم البحث العلمي والنوادي البحثية، وتقيم شراكات مع عدد من المستشفيات بما في ذلك المستشفى الفرنساوي لإقامة أجنحة متميزة للطلبة للتدريب والبحث، كما أنهم سيتمكنون من الحصول على سنة التخصص في مستشفيات ألمانيا في فرصة جديدة بالتعاون مع جمعية أصدقاء جامعة القدس.

من جهتها، أشارت عميد البحث العلمي د. إلهام الخطيب إلى أن 21% من الإنتاج البحثي للجامعة يقوده الطلبة ضمن مجمل الإنتاج البحثي لها، وقد تمثل هذا الإنجاز لطلبة النادي في عملهم على بناء القدرات والمجموعات البحثية بطريقة ممنهجة، مضيفةً "كلنا موجودون لخدمتكم ونشجعكم للتنويع بأبحاثكم وعمل شراكات بحثية مع الكليات الأخرى.. نثق بقدراتكم ودوركم في تثبيت وجود فلسطين والقدس من خلال النشر البحثي".

وشدّد عميد كلية الطب د. هاني عابدين على أن الكلية ستواصل دعمها البحث العلمي من خلال إنشاء فترة بحثية تلزم الطلبة بالعمل البحثي قبل التخرج، كما أنها ستوجد وحدة خاصة للبحث العلمي لمختلف الطلبة لدعم أي طالب يريد التقدم بأي أفكار لبناء الأبحاث، وهو دعم تقدمه الكلية من جهة، وإدارة الجامعة متمثلة برئيسها أ.د. أبو كشك من جهة أخرى، وذلك إيمانًا بأهمية البحث العلمي للأطباء للتقدم بالمستقبل المهني والحصول على الأفضلية في العمل والفرص المختلفة.

منشورات بحثية تحمل اسم القدس وفلسطين إلى العالم

وأكدت رئيس النادي البحثي طبيبة الامتياز ميار إدكيدك، أن الجامعة هي الأولى على مستوى الوطن في دعمها للبحث العلمي، ابتداءً من إنشائها النوادي البحثية في الكليات، فجمع نادي كلية الطب أطباءً يطلعون بالبحث والعلوم والتطبيق، وما يزيد عن 100 طالب من مختلف السنوات الدراسية بهدف تزويدهم بمهارات البحث وتشجيع النشر البحثي وإثراء ثقافة البحث العلمي، وكان من محصلة عمل هذا النادي تطوير برنامج بحثي متكامل للأعضاء والطلبة لتعليم أساسيات البحث وأدواته.

واختتمت ادكيدك "جميع منشوراتنا البحثية جاءت تحت اسم نادي كلية الطب في جامعة القدس، وحملت اسم القدس وفلسطين، وهدفت لتوسيع نطاق العمل والارتقاء بمهنة الطب في المجتمع بالتسلح بالبحث والمعرفة".

وتضمن المؤتمر فقرة تكريمية للأطباء والداعمين من الشركاء وطاقم الجامعة وهم: مشرف النادي البحثي في كلية الطب د. سهير عريقات، عميد شؤون الطلبة د. عبد الرؤوف السناوي، أ.د. أبو كشك، د. عابدين، د. الخطيب، بالإضافة إلى عرض فيديو لتجربة المشرفين والباحثين وأعضاء النادي في العمل مع نادي البحث العلمي في كلية الطب وإنجازاته المتنوعة.

وقدم الطلبة 4 مقاطع فيديوهات لتقارير حول مواضيع طبية منها: تقرير استئصال كتلة عنق الرحم عبر القصبة الهوائية عبر Uniportal VATS" للطالبات آية سياج وبيان عويسات وريم علونا، وفي القسم الثاني قدموا 4 عروض شفوية كان أحدها دراسة مقطعية حول مرضى غسيل الكلى والعلاقة مع حالة الحديد لربا سلامة، بيان القطيشات وحسين حلاق، إضافة إلى 9 عروض لمنشورات بحثية في الجراحة والسرطان والتشخيص وغيرها.

يذكر أن نادي البحث العلمي في كلية الطب يقدم سنويًا ما يزيد عن 15 فرصة بحثية، ويقوم بتدريب أعضائه ومتابعتهم للعمل على أبحاث ذات جودة عالية ونشرها في مجلات عالمية مرموقة، وقد تأسس عام 2018 كجزء من مبادرة عمادة البحث العلمي وشؤون الطلبة لإنشاء نوادي بحثية تابعة لكليات الجامعة، ويضم اليوم ما يقارب 100 عضو من طلاب وخريجي الكلية، تحت إشراف كلية الطب وعمادة البحث العلمي والهيئة الإدارية.