"الاسلامية المسيحية" تدعو للرباط في الأقصى لصد اقتحامات واسعة يستعد المستوطنون لتنفيذها غداً

وطن: دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المواطنين، وخاصة في مدينة القدس والداخل الفلسطيني الى الاحتشاد وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى بدءاً من يوم غد الأحد، لصد أي محاولة من جانب المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بأعدادٍ كبيرةٍ وأداء طقوس توراتيةٍ في باحاته.

وحذرت الهيئة في بيان لها اليوم السبت من اجتياحات غير مسبوقة دعت اليها جماعات يهودية على رأسها الإرهابي "بن غفير" بمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار" اليهودي الذي يبدأ يوم غد الاحد ويستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.



وقالت الهيئة بأن هذه الجماعات بدأت منذ الأسبوع الماضي بالتحضير لهذه الاقتحامات والترويج لها من خلال حملات إعلانية واسعة النطاق تدعو فيها صراحة الى إدخال "الشمعدان" وإضاءته داخل المسجد الأقصى.



وأكدت الهيئة بأن الجماعات المتطرفة تحاول توظيف المناخ السياسي في إسرائيل والتوجهات الفاشية للحكومة الإسرائيلية القادمة لتكريس برامجها ورؤيتها التهويدية لتغيير الوضع القائم وفرض قواعد جديدة تمكنهم بصورة رسمية من أداء صلوات تلمودية بصورة علنية والدفع قدماً بمخطط تقسيم المسجد الأقصى.



وحملت الهيئة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التداعيات الخطيرة، التي ستنجم عن هذه الاقتحامات وتمكن الجماعات المتطرفة من تنفيذ برامجها ومخططاتها في انتهاك قدسية المسجد وهويته الإسلامية.

وحذرت الهيئة سلطات الاحتلال من مغبة اللعب بالنار في وقت يشهد فيه الشارع الفلسطيني احتقاناً شديداً قد ينفجر في أي لحظة.