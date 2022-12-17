تشييع الشهيدين شرايعة وعنبر في رام الله

وطن: انطلق موكب تشييع الشهيدين سلامة شرايعة من بيرزيت، وخالد عنبر "الدباس" من جفنا، قبل ظهر اليوم السبت، من مجمع فلسطين الطبي برام الله.

واتجه الموكب نحو وسط مدينة رام الله بمشاركة حشد من المواطنين، وموكب سيارات وسط هتافات تندد بجرائم الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت مساء امس جثماني الشهيدين شرايعة وعنبر، بعد احتجاز استمر نحو شهرين

وارتقى الشهيدان عقب استهداف جيش الاحتلال لمركبتهما بالرصاص الحي، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله، والتي أدت أيضا لإصابة شاب ثالث بجروح خطيرة جرى اعتقاله والإفراج عنه لاحقا، فيما تم احتجاز جثماني الشهيدين منذ ذلك الوقت قبل أن يتم تسليمهما اليوم.