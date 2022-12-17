الطقس: اجواء لطيفة نهارا باردة ليلا

وطن: يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الاحد يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.