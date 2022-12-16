الاحتلال يغلق مداخل بلدة بيت أمر ومخيم الفوار

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مدخلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، والبوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة والمدخل الرئيسي المؤدي لبلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الفتية وإصابة أحدهم بالاختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل مخيم الفوار الرئيسي بالبوابة الحديدية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من المخيم.