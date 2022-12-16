جنود الاحتلال اطلقوا النار على حراس مستوطنة "عوفرا" بعد ان ظنوا انهم فلسطينيين

وطن: اطلقت قوة من جيش الاحتلال النار بالخطأ تجاه عناصر أمن قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق رام الله قبل عدة أيام.

وقالت مصادر عبرية أن الجنود تلقوا بلاغاً عن شبان يلقون الحجارة تجاه مركبات المستوطنين قرب المستوطنة ورصدوا شخصين يقفان قرب الشارع وأطلقوا النار تجاههما، ولم يصيبا بجروح.

وكان جندي في جيش الاحتلال قد قتل في آب/اغسطس بالخطأ برصاص جندي اخر في جيش الاحتلال بعد ان ظن انه فلسطيني قرب ضاحية شويكة في طولكرم