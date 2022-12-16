الملك الأردني: لن نقبل التطاول أو الاعتداء على أجهزتنا الأمنية

وطن: شدد الملك الأردني عبد الله الثاني، الجمعة، على عدم قبوله التطاول أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية، مؤكداً أنه سيتم العامل "بحزم" مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة.

جاء ذلك خلاله تقديمه واجب العزاء برفقة عمه الحسن بن طلال، بالضابط عبد الرزاق الدلابيح، الذي قتل، مساء الخميس، برصاصة "مخربين"، خلال احتجاجات على أسعار المشتقات النفطية في محافظة معان (جنوب)، وفق بيان للديوان الملكي.

وحسب البيان ذاته، أكد الملك أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين".

وأكد أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن، ولن نسمح بذلك".

وتابع ملك الأردن: "لن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

وأضاف: "لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين".

وأشار الملك إلى الظروف الاقتصادية "الصعبة" التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون.

وأردف أن "مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون".

وتشهد معان منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إضرابا في قطاع النقل، للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالبلاد، إلا أنه تطور فيما بعد إلى إضراب عام أغلقت على أثره المحال التجارية بالكامل.