بهدف إعلاء صوتهم .. وطن تفتتح دورة تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة

وطن: بهدف تمكينهم وإعلاء صوتهم في المجتمع، افتتحت أكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الإعلامية تدريبا مكثفا للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة دالية والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأكاديمية بمدينة رام الله.

وتهدف التدريبات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إنشاء حملات مناصرة رقمية وتصميم وإدارة الحملات الإعلامية، مما يطور من مهارات التواصل لديهم وإفادة أقرانهم ويمكنهم من انتاج مواد إعلامية تنقل قضاياهم وتدافع عن حقوقهم.

ويتلقى التدريبات المكثفة التي بدأت صباح اليوم الجمعة، 15 متدربا ومتدربة من الأشخاص ذوي الإعاقة وسيستمر حتى التاسع من الشهر المقبل في العام الجديد 2023 بواقع 40 ساعة تدريبية.

وقالت المشاركة في التدريب شيماء زيداني لوطن، إن التدريب يشكل إضافة لتخصصها الجامعي " التجارة الالكترونية "، في مجالات الإعلام والتصوير والتسويق الرقمي. مشيرة إلى أن هذا التدريب يعد فرصة لتحقيق أحلامها كونها كانت تطمح لدراسة الصحافة والاعلام، فهو يمكنها من تطوير مهاراتها على مواقع التواصل الاجتماعي وانتاج مواد تناصر حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه أعرب المشارك ثائر رسلان في حديثه لوطن، عن سعادته بالتدريب، وأضاف " سأستفيد منه بتوعية غيري من الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الصمّ وإنتاج مواد خاصة بهم، كما سيطور مهاراتي في التسويق وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره قال المشارك ايهم سبيتاني لوطن، إن التدريب يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعبير عن قضاياهم والصعوبات التي يواجهونها، موضحا أن بعض زملائه قد يتمكنوا من الحصول على وظيفة من هذا التدريب.

وأشارت المشاركة شهد الفقيه لوطن، إلى أهمية التدريبات خاصة المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من قيمة في الدفاع عن الحقوق والمناصرة، متمنيا الإعلان عن مزيد من التدريبات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدث المشارك قاسم شريتح لوطن، عن أهمية عالم الانترنت والإعلام في توثيق القضايا، وبالتالي فإن التدريب يشكل إفادة لحملتهم.

وقالت المشاركة روان هندية لوطن، ان هذا التدريب قد يمهد لفرصة تدريبية أخرى في تلفزيون وطن بعد أن تنتهي من دراستها الجامعية، موضحة أن يعلم الأشخاص ذوي الإعاقة بكيفية المطالبة بحقوقهم، ولافتة إلى أهمية تمكينها من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي لما له من دور في الحديث عن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أنها تدرس التسويق، كما انها ستنقل الخبرات لغيرها.

وقال المشارك إسماعيل شلعب لوطن، أنه يأمل بكسب خبرات إضافية تمكنه من إنشاء محتوى خاص يعلم بقوانينه، كما انه سيستفيد من منصات التواصل الاجتماعي.