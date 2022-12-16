إصابات عقب قمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في بيت دجن وبيتا وكفر قدوم

وطن: أصيب عدد من المواطنين اليوم الجمعة بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في بلدات بيت دجن شرق نابلس، وبيتا جنوب نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية، وذلك عقب قمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان نظمت في المواقع الثلاثة، ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية بقنابل الغاز ما ادى لاصابة عدد من الصحافيين بالاختناق.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع 16 إصابة معظمها بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، التي اطلقها جنود الاحتلال خلال المواجهات في بيت دجن.

يذكر أن بلدات بيت دجن وبيتا وكفر قدوم تشهد تظاهرات ومسيرات اسبوعية منتظمة ضد الاستيطان كل يوم جمعة.