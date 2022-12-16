د. عقل ابو قرع يكتب لوطن..برامج ومشاريع ونشطات كثيره...وأين التغيير المستدام!!



في ظل تزاحم النشاطات والورشات واختتام الفعاليات خلال هذه الايام، وفي ظل تراكم وتكرار وتعدد برامج ومشاريع وفي مجالات مختلفة لجهات مختلفة، يتساءل الكثير من الناس حول مدى نجاح هذه المشاريع في تحقيق الأهداف التي وضعت لها، حيث من المعروف أن من مؤشرات تقييم نجاح الأداء للمشروع أو للخطة أو للبرنامج، هو مدى الفعالية في تحقيق الاهداف التي تم وضعها مسبقا، اي إذا ما تم تحقيق الاهداف المعلن عنها في بداية المشروع أو الخطة.

وهناك مشاريع وخطط تنتهي بأعمال في واد واهداف المشروع في واد اخر، وهذا يعني ومهما كان ما يتم انجازه، التبذير والتشتت والابتعاد عن الاهداف الحقيقية، ومنها معادلة التكاليف والإنجازات والاستدامة والاستفادة والاثر المتواصل، حيث قد يتم انجاز الاهداف المعلنة، اذا نفذت من قبل جهات مختلفة او بوسائل او ادارات مختلفة، قد يتم انجازها بتكاليف أو من خلال انفاق مبالغ متفاوتة من الميزانية، وهنا يأتي دور اهمية التقييم في تبيان مدى الفعالية في تحقيق الانجازات وبالجودة والنوعية المطلوبتان، ولكن بأقل التكاليف.

ونعرف أنه يحدث في الكثير من الاحيان ان ينتهي المشروع أو الخطة وكأنها لم تكن، اي تتبخر مع تبخر الميزانية المرصودة لها، ويختفي الاثر مع انتهاء صرف اخر مبلغ من ميزانية المشروع، وبالتالي يكون ذلك خسارة، ومع كثرة المنظمات والجهات المانحة، وتنوع المشاريع للتنمية او للتوعية او لغير ذلك، يكون الاستثمار في هذه المشاريع، وما يتطلب من ورشات عمل ومؤتمرات وخبراء ودراسات وابحاث وتغطيه اعلاميه ومستشارين محليين ودوليين، يكون خسارة كبيرة، لان هذه الاموال يتم تسجيلها تحت بند مساعدة او دعم او تنمية الانسان او المجتمع الفلسطيني.

وسواء اكان ذلك في الخطط الاستراتيجية، او في برامج تطويرية، او من خلال حملات المساعدات الانسانية والإغاثة الطارئة، او حتى في حملات الدعم والمناصرة والضغط وحشد التأييد أو إجراء الدراسات والابحاث وإصدار اوراق السياسات والحقائق، من الضروري بل الأساسي أن تكون عملية المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم جزءا أساسيا وبل حيويا من ذلك، وما يمكن ان يترتب عليهما، من تأكيد او غير تأكيد للنتائج والإنجازات وبالتالي الوصول الى الأثر المطلوب المستدام الذي ينشده الجميع.

ووضع ومتابعة خطه تواكب تقدم المشروع، تعني متابعة ما يتم انجازه على ارض الواقع، مقارنة مع ما من المفترض تحقيقه خلال مدة زمنية محددة، وبالتالي تحديد اذا كان هناك عقبات او مشاكل أو الابتعاد عن المسارات الأصلية، وما سبل حلها، واعلام ادارة الجهات المنفذة والمانحة بذلك، وبناء عليه يتم نقاش امكانية تغيير اسلوب او اتجاهات العمل، او اعادة دراسة افضل الوسائل لاستخدام المصادر، ولبعض الجهات المانحة، في العادة تكون تقارير عمليات المتابعة ومدى نجاعتها، شرط من اجل الالتزام بتوفير او صرف المصادر المادية وغيرها للفترة التالية.

وتقييم المشروع، هو عملية اعمق واشمل واكثر تحليلا، تهدف الى تحديد اذا ما كان هناك اثر او اثار لما يتم القيام به، وبالأخص في المدى المتوسط والبعيد، والتقييم للمشروع يتم في العادة في منتصف المشروع او بعد الانتهاء منه، ومثلا اذا كانت مدة المشروع خمس سنوات، من المفترض ان يكون هناك تقييم بعد 3 سنوات ومن ثم بعد انتهاء خمس سنوات، وفي العادة يتم التقييم من خلال مقابلات مع افراد او جماعات او من خلال استمارات او زيارات للموقع او مجموعات محددة مختصة، وبالطبع من خلال مراجعة التقارير الدورية والبيانات والمعلومات التي تراكمت خلال مدة المشروع.

وفي ظل الزخم الكبير من النشاطات والدعوات من كل طرف هنا او هناك، بات من المطلوب على من عمل ويعمل في مجالات عديده وخلال سنوات متراكمه وانفق أموال على مشاريع وبرامج، أن يقوم بمراجعه وبتعمق ما تم ويتم القيام به وبالتالي تحديد الأسباب التي أدت الى الفشل في احداث التغيير ولو بشكل جزئي، ومن ثم وضع الخطط المستقبلية لتلاشي أخطاء الماضي، والأهم ترسيخ نظام المتابعة والمساءلة والتعلم والتقييم كجزء أساسي من فلسفة العمل، والتركيز على تحقيق النتائج وبشكل تراكمي منطقي بطئ ولو بشكل بسيط، التي تقود في المحصلة وبشكل تلقائي الى احداث التغيير والاثر المطلوب المستدام، الذي بات الجميع يبحث عنه ويتوق الى الوصول اليه، ولكن من الواضح لا يعرف أين يجده وكيف يصل اليه.