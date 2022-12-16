الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة الغربية

وطن: لبّى آلاف المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك في القدس والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية ومساجد الضفة الغربية.

وشدّ المصلون رحالهم إلى المسجد الأقصى من بلدات القدس القديمة وقراها، ومن مدن الداخل المحتل والضفة الغربية، تلبية لدعوات الرباط في المسجد للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم بحق المسجد.

وفي الخليل، لبّت أعداد كبيرة نداء الفجر في المسجد الإبراهيمي الشريف، أعقبها الأناشيد الدينية وتوزيع الضيافة على رواد الفجر.

وشهدت عشرات المساجد في الضفة الغربية إحياء الفجر العظيم لروح الشهداء الأبرار وتكريمًا لهم الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.

حملة “الفجر العظيم” من اجل استنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.