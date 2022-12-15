أردوغان يعرض قمة ثلاثية مع بوتين والأسد

وطن: ، قال الرئيس التركي رجب أردوغان إنه عرض على نظيره الروسي، إجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان القول: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلقى العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات... نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية".

ونقلت محطة "خبر ترك" الإخبارية عن أردوغان قوله "أولاً أجهزة مخابراتنا ثم وزراء الدفاع ثم وزراء خارجية (الدول الثلاث) يمكنهم الاجتماع. بعد اجتماعاتهم، ربما نجتمع نحن كزعماء. عرضت الأمر على السيد بوتين ولديه رؤية إيجابية بشأنه".

وسبق لمسؤولين روس كبار أن أطلقوا خلال يوم واحد فقط ثلاثة تصريحات أبدوا خلالها استعداد موسكو لجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس السوري بشار الأسد.

وكان أردوغان كرر، خلال الأيام الماضية، عبارته الشهيرة بأنه "لا استياء في السياسة. لا خلاف أبدي"، في إشارة لإمكانية لقائه مع الأسد، بينما اتجهت وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية، لكشف نوايا عقد لقاء قبل الانتخابات الرئاسية التركية.