إصابة قائد شرطة بولندا في انفجار "هدية مفخخة" تلقاها من أوكرانيا

وطن: أصيب قائد الشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك، الخميس، بجروح طفيفة جراء "انفجار هدية" تلقاها من مسؤول أوكراني كبير، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية البولندية.

وجاء في بيان رسمي أن "انفجارا وقع أمس في الساعة 07.50 صباحا في غرفة مجاورة لمكتب قائد الشرطة".

وأضاف: "انفجرت إحدى الهدايا التي تلقاها قائد الشرطة خلال زيارة العمل التي قام بها إلى أوكرانيا في 11 و12 كانون الأول/ديسمبر".

والتقى ياروسلاف شيمشيك مسؤولين من الشرطة الأوكرانية وأجهزة الطوارئ خلال الزيارة، و"الهدية تلقاها من أحد رؤساء الأجهزة الأوكرانية"، وفق ما أوضحت الوزارة.

ووصف البيان جروح قائد الشرطة بأنها "طفيفة" وقال إنه لا يزال في المستشفى تحت المراقبة.

كما أصيب موظف مدني في مقر الشرطة الوطنية بجروح طفيفة لم تتطلب دخوله المستشفى.

وأوضحت الوزارة أن "الجانب البولندي طلب من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات".