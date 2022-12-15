الجامعة العربية الأمريكية تحصل على المرتبة الثانية فلسطينياً في تصنيف GreenMetric العالمي

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حصلت الجامعة العربية الأمريكية على المركز الثاني في تقييم GreenMetric للعام 2022 على مستوى الجامعات الفلسطينية، والمرتبة 315 على مستوى العالم.

ويعد تصنيف GreenMetric الأهم في مجال الاستدامة الخضراء للجامعات على مستوى العالم، ويقوم بتصنيف الجامعات بناءً على التزامها بمراعاة الاستدامة البيئية والتغير المناخي، واستثمارها في مجال الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية في الحرم الجامعي، وانتاجها البحثي المتسق مع أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتولي الجامعة أهمية عالية لموضوع الاستدامة البيئية، حيث تخصص مساحات واسعة خضراء للطلبة في الحرم الجامعي وتمتلك منظومة للانتفاع من مياه الأمطار ومعالجة المياه العادمة، كما تغطي عدداً من مبانيها بألواح توليد الطاقة الشمسية للاستفادة منها، إضافة الى اتباعها منهجية الأبنية الخضراء في كافة مبانيها الحديثة في حرمي جنين ورام الله