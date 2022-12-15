كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية عضوا في الجمعية الدولية للتعليم الطبي (AMEE)

وطن:أعلنت الجامعة العربية الامريكية عن حصول كلية الطب على عضوية الجمعية الدولية للتعليم الطبي (AMEE)، ومقرها في مدينة دندي الأسكتلندية– المملكة المتحدة، لتكون أول كلية طب في فلسطين حاصلة على عضوية هذه الجمعية، حيث يضم في عضويتها أكثر من 90 كلية طب من مختلف دول العالم.

وتسعى جمعية AMEE إلى تحسين تعليم المهن الطبية حول العالم وتطوير أساليب التعليم وتدعم الابتكار في تخطيط المناهج والتعليم، وتشجع البحث في مجال تعليم المهن الطبية

بدوره، أكد مستشار رئيس الجامعة العربية الأمريكية لشؤون كلية الطب الدكتور مالك زبن على أهمية الانضمام إلى مثل هذه الجمعية الدولية، التي تضم عدد من المدربين الخبراء، تشجع على التميز في التدريس والتعليم في المهن الطبية والتطوير المهني، بما يبقي الكلية وهيئتها التدريسية على اطلاع مستمر بالتقدم والتطور العلمي والتميز في التعليم الطبي.

وأوضح أن حصول الكلية على هذه العضوية تفتح أمام الطلبة والهيئة التدريسية الحصول على العديد من المنح، والمشاركة في دورات وندوات ومؤتمرات في مجال التعليم الطبي والتطوير المهني، وتبادل الخبرات والأفكار مع كليات الطب الأعضاء.

من جهته، بارك رئيس الجامعة العربية الامريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري كلية الطب على هذا الإنجاز العظيم، مؤكدا على سعي الجامعة الدائم إلى التطور والازدهار لتخريج أجيال من الأطباء الأكفاء، مشيرا إلى أن الجامعة ستبقى دائما في دعم الكليات وخاصة كلية الطب لما يعود بالفائدة على الطلبة والهيئة التدريسية.