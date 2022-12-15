هاني عرفات يكتب لوطن .. هذا الأمر بأيدينا .. هل إنتهى الحلم أم بدأ

بهذا يكون انتهى حلم شعوب الشرق لهذا المونديال، كان حلماً مشروعاً لكنه خارج عن السياق العام . لماذا؟

لأنه ولكي نحصل على نتائج جيدة عليك أن تحضر نفسك لذلك، لا نستطيع النوم دهراً ثم نصحو لنطالب بالنجوم في السماء.

جزء لا يستهان به من وصول المنتخب المغربي إلى ما وصل إليه، تم بسبب وجود لاعبين كبار ، هاجرت عائلاتهم من بلدها الأصلي بحثاً عن لقمة العيش التي لم تستطع توفيرها في وطنها الأم، كبروا و تتلمذوا في مدارس أوروبية ، ولعبوا واحترفوا في فرقها. وصاروا ما هم عليه اليوم ( أسود الأطلس ) الفضل يعود للأمهات والآباء الذين حافظوا على صلتهم وصلة أبنائهم بوطنهم الأم. بغير ذلك ربما كانوا لاعبين عظماء لكن في المنتخبات القومية للبلدان الأوروبية التي عاشوا فيها، كما هو الحال مع لاعبي الفريق الفرنسي الأفارقة . أو كان بالامكان لو لم تهاجر عائلاتهم إلى بلدان تهتم بالرياضة ولديها البنية اللازمة لتطوير المواهب، أن تطحنهم ظروف العيش، كما غالبية أبناء شعبهم، وأن لا يتاح لهم أن يكونوا أبطالاً يوماً ما ولم يسمع بهم أحد البتة .

كلمة السر ، و وصفة النجاح هي كرامة الإنسان في وطنه،لا كرامة لوطن لا يصون كرامة أبنائه ، في بلادنا الكرامة الإنسانية مفقودة ، والحياة الحرة الكريمة مفقودة ، الحقوق مفقودة، الأمن الشخصي مفقود. لذلك تظل النجاحات عبارة عن اختراقات فردية جبارة … نعم جبارة ، لكنها حالات فردية من التمرد على الواقع وإبنة يومها ، وسوف تظل متقطعة وغير أصيلة ،ولا يمكن لها أن تضرب جذورها في الأرض ، لتشكل حالة نهوض مجتمعي كلي.

لقد أثبتت الألعاب الرياضية ، لا سيما كرة القدم ، أنها ليست فقط غذاء للروح والجسد ، وإنما محرض ومنظم جماعي أيضاً ، هذا المونديال قدم خدمة جليلة للقضية الفلسطينية بلا شك، من خلال إظهار حجم التعاطف والتضامن العربي والأممي معها ، حتى بات يسمى مونديال فلسطين، نعلم أن هذا لم يرق للمطبعين والمطبلين لهم معاً. فقد ترددت أخبار عن إحتجاج سفير دولة الاحتلال لدى الحكم المغربي على رفع علم فلسطين في المباريات، وأن القصر أبلغ السفير بأن هذه ليست سياسة المغرب، بل كان تصرف فردي لعضو في الفريق . كما يقال أيضاً بأنه تم إرسال موظف مغربي كبير للدوحة لمحاولة إلزام الفريق بالتقيد بالسياسة العامة للدولة ، تحت شعار فصل السياسة عن الرياضة، وفيما لقي هذا الطلب بعض التجاوب من الادارة الفنية للفريق، فقد تم رفضه من قبل اللاعبين. على أي حال سقط الوهم بأن الشعوب أسقطت القضية من ضميرها ، على الأقل في الوقت الحالي، لكن هذا يتطلب استمرار النضال حتى تتمكن هذه الشعوب من إدارة شؤونها بنفسها ، وحتى لا يجري الالتفاف عليها وعلى مصالحها المرة تلو الاخرى.

أيضاً لا يجب أن يغيب عن بالنا ، أن الهوس بالرياضة ، قد يتحول إلى أفيون، يبعد الشباب عن القضايا المهمة والملحة.

لا أدعو إلى تسييس الرياضة، لكن على الجميع أن يفهم ، أن تطوير الرياضة، واحتياجات الناس الأخرى لا تتم بمعزل عن السياسة، وبمعنى أشمل ، العمل من أجل الوصول بالمجتمعات إلى درجات أعلى ، تضمن الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير العدالة الاجتماعية ، التي بدورها تفتح المجال أمام مواهب قادمة من فئات وطبقات اجتماعية واسعة ، والتي لا تمنح لها الفرص عادة في مجتمعات الاستغلال والقهر. نظرة سريعة على بعض لاعبي الفريق المغربي، يكشف لنا بشكل جلي ، الاصول الطبقية الفقيرة لهؤلاء اللاعبين ، ولولا نشأتهم في أوروبا لما أتيحت لهم أي فرصة لإظهار مواهبهم.

خلاصة القول، إذا أردنا أن نرى مزيداً من الانجازات الرياضية، والوصول إلى ما لم نصل اليه اليوم ، وبشكل مستمر وليس خضوعاً للصدف، فإن علينا العمل بشكل حثيث لتغيير واقع مجتمعاتنا، وهذا يعني الانخراط الفعلي في عملية التغيير، وإلا فإن كل أمانينا ما هي إلا أحلام عصافير.