عائلة بنات ترفع قضية "جرائم حرب وتعذيب" في المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة

وطن: أعلنت عائلة المعارض ، نزار بنات، الخميس، أنها رفعت قضية "جرائم حرب وتعذيب" ضد السلطة الفلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال غسان خليل محمد بنات، شقيق نزار بنات في بيان من لاهاي، إن الأسرة شعرت بالحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل "إجراء تحقيق غير مسيس ومحاكمة المجرمين".

وأضاف أنه "عندما تم اغتيال شقيقي، كان يصبح من أبرز المعارضين، بمجرد أن قال الحقيقة حول هذا النظام الفاسد والسلطوي. والطريقة التي قتلوه بها، ومحاولتهم الإفلات، تعكس مستوى الإفلات من العقاب والفساد الأخلاقي الذي يعاني منه هذا النظام".

وكانت السلطة الفلسطينية، قد أدانت 14 ضابطا بعد مقتل نزار بنات، في حين قالت عائلته إن الضباط المدانين من "الرتب المتدنية" وإن المحاكمة "هزلية"، حيث لم يتم استجواب أي ضابط كبير.

وبدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن إجراء التحقيق والمحاكمة أمام محكمة عسكرية، وليس أمام محكمة مدنية، يعد انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان. ومع حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل بنات، وصفت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، المحاكمة العسكرية بأنها "ستار لحماية الرتب الأعلى".

وقال محامي الأسرة هاكان كاموز، الخميس، إن القضية هي المرة الأولى التي يقدم فيها طرف فلسطيني، دعوى ضد السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.