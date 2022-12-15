حركة المبادرة الوطنية تنعى الزعنون

وطن: نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى شعبنا الفلسطيني المناضل الوطني سليم الزعنون " أبو الأديب " رئيس المجلس الوطني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي أمضى حياته مناضلا متميزا بالمواقف الوطنية الثابتة مدافعا صلبا عن القضية الفلسطينية وعن حقوق شعبنا الفلسطيني.

وأشادت المبادرة الوطنية بالمواقف الوحدوية لأبي الأديب وحرصه الدائم على ترسخ الوحدة الوطنية الفلسطينية.

و إذ تتقدم حركة المبادرة الوطنية من عائلة الفقيد و الأخوة في حركة فتح بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة؛ فإنها تشاطرهم الأحزان والثقة بأن عمل ونضال الأخ سليم الزعنون سيبقى خالدا.

