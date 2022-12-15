"وطن" تفوز بجائزة شيرين ابو عاقلة للنزاهة والشفافية لـ"أفضل تحقيق استقصائي" في فلسطين

رام الله – وطن: حصدت شبكة وطن الإعلامية جائزة شيرين أبو عاقلة للنزاهة والشفافية لأفضل تحقيق استقصائي في فلسطين، وذلك خلال حفل النزاهة الوطني السابع عشر الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان في كل من رام الله وغزة تحت شعار " شعب يأبى الفساد...حتماً سينتصر".

وخلال حفل النزاهة الوطني اليوم الخميس، فازت الزميلة أنصار اطميزة من وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن بالجائزة على تحقيق استقصائي لوطن بعنوان "متهمون" يحققون مع أنفسهم والنتائج "على قياس المسؤولين" لجان التحقيق الرسمية.. "الحكم.. جلاد".

ويكشف التحقيق أن لجان التحقيق التي تشكلها السلطة التنفيذية في القضايا التي تخص الشأن العام بلا إطار قانوني ناظم، حيث أن مهمة تشكيل لجان التحقيق والرقابة على السلطة التنفيذية منوطة بالمجلس التشريعي وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.

كما كشف تحقيق وطن الذي نُشر بتاريخ 31-8-2021 عن حالات شكلت فيها السلطة التنفيذية لجان تحقيق كانت هي طرف متهم فيها، ليس هذا فحسب، بل ولم يتم نشر نتائج هذه اللجان، مثل لجنة التحقيق الخاصة بمقتل أبو العز حلاوة التي لم يتم نشر نتائجها حتى الآن.

كشف التحقيق أيضا عن لجان تحقيق شكلية تحاول التغطية عن مسؤولين ولجان تحقيق أخرى لم يتم الالتزام بتوصياتها ولا نتائجها .

وتناول التحقيق أيضا تضارب المصالح في تشكيل عضوية اللجان وغياب النزاهة والشفافية والحوكمة في عملها، ومحاولة السلطة التنفيذية لجعلها شكلية فقط من أجل امتصاص نقمة شعبية إزاء قضية ما.

لمشاهدة التحقيق اضغط هنا

وشكلت شبكة وطن الإعلامية منذ تأسيسها قبل 26 عاما ماضية صوتًا قويًا في مجال الصحافة الحرة وعملت منذ سنوات طويلة من خلال وحدة متخصصة للصحافة الاستقصائية على انتاج 90 تحقيقاً استقصائياً مرتبطا بقضايا النزاهة والحكم الرشيد، حيث كشفت تحقيقات وطن عن سوء إدارة وفساد ومخالفات قانونية وإدارية في قطاعات مختلفة، كما شكلت هذه التحقيقات أداة فاعلة لمساءلة صناع القرار.

وفازت وطن بالعديد من الجوائز المحلية والعربية ‏والدولية على تحقيقاتها الاستقصائية وهي المؤسسة الإعلامية الفلسطينية الوحيدة التي فازت بجائزة النزاهة والشفافية في الإعلام المقدمة من مؤسسة الشفافية الدولية ‏فرع فلسطين في العام 2011.

وكانت "وطن" قد فازت أيضا بجائزة النزاهة والشفافية للكشف عن الفساد لعام 2013 عن تحقيق استقصائي بعنوان "صناعة غرف الموت بالمستشفيات الحكومية الفلسطينية"، كما فازت "وطن" عام 2012 بجائزة النزاهة والشفافية عن تحقيق "قانون الأبنية على مقاس المستثمرين والبلدية في رام الله"، هذا إضافة لفوز الشبكة بجائزة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" عن تحقيق استقصائي بعنوان خسائر بـ"ملايين الشواقل" تلحق بـ"ذهبنا الأخضر" عام 2016، إضافة لجائزة إعلاميون من أجل صحافة عربية استقصائية (أريج)، خلال المؤتمر السادس للإعلاميين العرب في الأردن على تحقيق استقصائي بعنوان "سماسرة الألم".

وتعمل وطن اليوم على تعزيز ثقافة المساءلة في الاعلام من خلال محتواها الإعلامي من اجل التأثير على صناع القرار من خلال تقديم نماذج إيجابية ينسجم مع دور وطن في تبني صحافة الحلول.