مستوطنون يهاجمون مسنا ويصيبونه برضوض جنوب بيت لحم

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، مسنا قرب قرية واد رحال، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن محمد يحيى عايش (70 عاما) من قرية أرطاس، أثناء تواجده في منطقة "خلة النحلة"، ما أدى إلى إصابته برضوض.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت وتيرتها على أصحاب الأرض في خلة النحلة، والمتمثلة بهدم الغرف الزراعية والاعتداء على أصحابها والاستيلاء على أراضيهم.

المصدر: (وفا)