استمرار تدهور الوضع الصحيّ للمعتقل عاصف الرفاعي المُصاب بالسرطان

وطن: أكّد نادي الأسير أنّ الوضع الصحيّ للمعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان في تدهور مستمر، حيث تتعمد إدارة السّجون منذ اعتقاله في الـ 24 من أيلول/ سبتمبر الماضي، المماطلة في نقله إلى المستشفى، وكذلك إجراء الفحوص الطبيّة اللازمة له، حيث يقبع في سجن "عوفر".

ويُعاني المعتقل الرفاعي (20 عامًا)، من بلدة كفر عين قضاء رام الله، من الإصابة بسرطان في القولون والغدد، حيث تؤكد التّقارير الطبيّة قبل اعتقاله أنّ وضعه الصحيّ خطير، وأنّه بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الرفاعي هو أسير سابق تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلًا، وهذا الاعتقال الرابع بحقّه، وكانت المحكمة العسكرية للاحتلال مؤخرًا قد مددت اعتقاله حتى الرابع من كانون الثاني/ يناير 2023.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 600 أسير مريض من بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، من بينهم 24 أسيرًا ومعتقلًا على الأقل، يُعانون من السرطان، والأورام بدرجات متفاوتة.