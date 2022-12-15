وطن: أعلن نادي الاسير ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال إلى 80 معتقلًا، وذلك مع استمرار تصاعد عمليات الاعتقال الإداريّ، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتّى نهاية نوفمبر إلى أكثر من 835 معتقلاً.

وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقلين الـ80 من المعتقلين المنضوين تحت الإطار التنظيمي "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وغالبيتهم يقبعون في سجني "عوفر"، و"النقب".

علمًا أنّ هناك مجموعة من المعتقلين الإداريين من أطر تنظيمية أخرى قرروا المقاطعة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة، تمثل إحدى أهم المحاولات التي حاول المعتقلون الإداريون تعزيزها منذ مطلع العالم الجاريّ في محاولة جديدة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

ويؤكّد نادي الأسير مجددًا أنّ خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطنيّ في مواجهة المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ عبر جملة من الأدوات، وساهم ذلك تلقائيا في اتساع دائرة الاعتقال الإداريّ.