وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني إن 9 أسرى من الخليل يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير أن الأسرى هم:

*الأسير محمد كامل عمران* (40 عاماً) دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

*الأسير مروان محمد المحتسب* (45 عاماً) دخل عامه الـ23 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله في عام 2000، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

*الأسير عيسى سالم الدرابيع* (43 عاماً) دخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2001، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

*الأسير علاء الدين الكركي* (49 عاماً) دخل عامه الـ30 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله عام 1993، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

*الأسير بكر خليل النجار* (43 عاماً) دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

*الأسير إياد حسن فطافطة* (42 عاماً) دخل عام الـ13 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2010، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

*الأسير كفاح محمود غنيمات* (45 عاماً) دخل عامه الـ13 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله في عام 2010، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

*الأسير إبراهيم محمد غنيمات* (44 عاماً) دخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2010، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

*الأسير منيف محمد أبو عطوان* (51 عاماً) دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.