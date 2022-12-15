وطن: أعلن أمس عن إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين، وذلك بتنسيق من اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وخلال اجتماع مع معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، بالعاصمة المصرية القاهرة،

وعقد الاجتماع بحضور د. مراد الريفي مدير معهد المخطوطات العربية، والوزير عيسى قراقع رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، ود. دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو"، وخليل كراجة الرفاعي عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية- بيت المقدس "ميثاق"، ورزق زعانين المستشار الأول لدى مندوبية فلسطين في جامعة الدول العربية، وأسامة عصايرة مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في المكتبة الوطنية الفلسطينية، ونور لحلوح مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في ميثاق.



وأشار د. الريفي إلى الأهمية البالغة التي تصاحب هذا المشروع، كونه يحافظ على جزء من تاريخ الشعوب العربية والإسلامية.



ورحب بتأسيس المكتبة الوطنية كونها مرجعية لحفظ الوثائق والموروث الفلسطيني وتعد تطورا مهما، مؤكدا على أن المخطوطات الفلسطينية ستكون حاضرة في برامج معهد المخطوطات باعتبارها رصيد من الأرصدة الوطنية والإقليمية.



وثمن قراقع خلال الاجتماع، الجهود العربية الملموسة من قبل منظمة "الألكسو" ومعهد المخطوطات العربية، وإيلاء الأولوية لحماية المقدرات التاريخية والحضارية للشعب الفلسطيني، وخاصة في هذا المشروع القومي للشعب الفلسطيني لحماية تاريخه الحضاري والثقافي، والذي يأتي في إطار مظلة المكتبة الوطنية، الأمر الذي سيساهم في حماية هذه المقدرات الثمينة من الهلاك، ويظهر أداءً جماعيا محليا وإقليميا، يمكن البناء عليه في سبيل تطوير العمل في قطاعات مختلفة وأهمها حماية التراث وتزويد المكتبة الوطنية الفلسطينية بعدد كبير من المضامين الهامة.



وأشار دوّاس إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروع القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين عبر اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم إلى دورة أعمال المجلس التنفيذي، والذي تبنى خلاله قرارا عربيا بإطلاق مشروع أرشفة المخطوطات الفلسطينية إلكترونيا، وذلك في سياق العمل على جمع وتوثيق وحماية وصون هذه المخطوطات، في ضوء ما تتعرض له من مخاطر سرقة وتزوير وتحريف وتلف، ولحماية الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني ومقدراته الثقافية في وجه ممارسات وسياسات الاحتلال.



من جهته قال المستشار الرفاعي: "إن اللقاء يعبر عن قيمة العمل التراكمي الذي سبق لنا السعي لأجله، ويمكن بناء شراكات عربية لحفظ المخطوطات وأرشفتها إلكترونيا، من خلال معهد المخطوطات الذي نتطلع إلى تقديمه الدعم لتأسيس برنامج عربي موحد".



يذكر أن الاجتماع ناقش عدة محاور، أهمها التعريف بجهود المعهد في حفظ التراث العربي والفلسطيني، والتعريف بأوضاع المخطوطات الفلسطينية وما تتعرض له من مخاطر مادية، وعرض مسودة إجراءات مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين، كما وناقش الاجتماع المخطط الزمني للمشروع، فيما قدم المعهد والوفد الفلسطيني أيضا، عرضا لمراحل تنفيذ المشروع.