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أسعار العملات

15.12.2022 07:20 AM
أسعار العملات

وطن: اسعار صرف العملات:

الدولار:  3.40 شيكل

الدينار: 4.79  شيكل

اليورو: 3.62 شيكل

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