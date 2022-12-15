أسعار العملات

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الحرير والزيت .. مصادرُ أصيلة لتمكين اقتصاد النساء
"انوميد – أب".. مشروع يشجّع النهوض بالاقتصاد الدائري من خلال ...
حوكمة إدارة قطاع المياه وإدماج المرأة فيه.. حفاظ على المياه ...
وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.. مقياس للديمقراطية في المج ...
فلسطينيات تختتم دوري مناظرات فلسطين في الضفة بفوز فريق جامعة ...
الامم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرار السيادة الدائمة للشعب الف ...
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني لمخطوطات فلسطين
مستوطنون يحطمون الخلايا الشمسية في مدرسة عوريف الثانونية
إصابة مواطنين جراء الاعتداء عليهما في مخيم عسكر
تركيا تعتقل 44 شخصا تجسسوا لصالح الموساد
انفجارات قوية تهزّ كييف
الخارجية الأميركية: استشهاد الطفلة جنى زكارنة "حادث مأساوي" ...
بومبيو: التقارب السعودي - الصيني نتيجة مباشرة لسياسة أمريكية ...
منظمات حقوقية في واشنطن تدعو لمقاطعة مجموعة "كارفور" الفرنسي ...
مع دخول فصل الشتاء المسنة ابو شحادة تناشد الجهات المسؤولة لإ ...
تعيش أوضاع معيشية صعبة.. سميرة تناشد جهات الاختصاص بمساعدتها ...
قرار الاحتلال منع تصدير الأسماك للضفة يُثقل كاهل صيادي غزة
وسط عدة تحديات.. الفراولة الغزية تصل الضفة الغربية
إنتاج وفير وطلب قليل.. مزارعو الحمضيات في غزة يطالبون بتصدير ...
توفيق أبو شومر يكتب.. بعث قضية فلسطين في مونديال قطر!
د. عصام يوسف يكتب.. جهود مطلوبة لجعل قضية إنهاء الحصار على غ ...
الكل الفلسطيني مدعو لتعزيز الصمود وتصليب الإرادة الشعبية كاس ...
رسائل مشفرة من قلب القمة العربية الصينية بالرياض.؟
عشرة ملاحظات حول حكومة الاحتلال القادمة
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "الحمامات العامة .. قضاءُ الحاجة أمرٌ ص ...
تحقيق استقصائي لوطن: " ضريبة الأملاك.. صراعُ البلديات والمال ...
في تحقيق استقصائي لوطن: "متهمون" يحققون مع أنفسهم والنتائج " ...
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