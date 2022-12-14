الفدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة

وطن: رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس (ما يصل إلى 4.25 -4.5 بالمئة) وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

ويأتي ذلك ضمن نتائج اجتماع نوفمبر الماضي والذي استمر ليومين، بحسبما ذكره بيان على الموقع الإلكتروني لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وقال البيان: "تهدف (لجنة السوق المفتوحة) إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف و 2 بالمئة تضخم على المدى الطويل. ودعما لهذه الأهداف، قرّرت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفدرالية إلى نطاق 4.25-4.5 بالمئة. وقد صوّت جميع أعضاء اللجنة بالإجماع على هذا القرار.

الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفدرالي قام برفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ أوائل عام 2022.

ويتوقع الاحتياطي الفدرالي أيضا أن يواصل زيادة نطاق معدّله المستهدف.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل بنك الاحتياطي الفدرالي خفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وذلك بحسب خطة مايو.

هذا ورفع أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم لمتوسط ​​ذروة الأسعار إلى 5.1 بالمئة من 4.6 بالمئة بنهاية عام 2023.

المصدر: (تاس)