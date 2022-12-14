الاحتلال يغلق خط مياه يزوّد 1200 مواطن في تجمع نبع العوجا

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خط المياه الوحيد الذي يغذي تجمع نبع العوجا شمال مدينة أريحا، باللحام بصفائح حديدية والردم بالحجارة.

وأفاد موطنون في تجمع نبع العوجا، أن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع، وأغلقت خط المياه الوحيد الذي يزوّد حوالي 1200 مواطن بالمياه، عبر لحامه بالحديد وردمه بالحجارة، مما حرم العائلات من المياه الصالحة للشرب.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن تجمع نبع العوجا من أكبر التجمعات البدوية في الضفة، ويتعرض المواطنون في التجمع إلى انتهاكات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه بهدف سرقة المياه والسيطرة على الأرض، لصالح المشاريع الاستيطانية.