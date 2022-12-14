وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سابقا سليم الزعنون

وطن: توفي في عمان، مساء اليوم الاربعاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد مؤسسيها ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سابقا سليم الزعنون.

الميلاد والنشأة والتجربة السياسية

ولد سليم ديب الزعنون (أبو الأديب) يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 1933 في مدينة غزة، وتلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإمام الشافعي في القطاع، وبرزت موهبته في الخطابة فترأس لجنة الخطابة في المدرسة سنة 1946. وكانت إقامته تدور بين غزة وعمّان بالأردن.

درس الحقوق في جامعة القاهرة عام 1955 وحصل على دبلوم الدراسات الأول من نفس الجامعة عام 1957 ودبلوم ثان في الاقتصاد السياسي عام 1958 وإضافة لتدريسه مادة التحقيق الجنائي في كلية الشرطة بالكويت حتى عام 1975.

تولى سليم الزعنون موقع السكرتير العام لرابطة الطلاب الفلسطينيين بالقاهرة خلال دراسته الجامعية 1954-1955، وشارك عامي 1956 و1957 في قيادة المقاومة الشعبية في قطاع غزة أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

أصبح الزعنون نائبا لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1969، وشغل منصب رئيس المجلس بالوكالة في 1993-1996، حيث انتخب بالإجماع رئيسا للمجلس في الدورة الحادية والعشرين التي عقدت بمدينة غزة عام 1996.

انضم الزعنون لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح وأصبح معتمدها في الكويت والخليج، وأعيد انتخابه عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2009.