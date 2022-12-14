نقابة المحامين تعلق العمل أمام محاكم الجنايات غدًا

وطن: أعلنت نقابة المحامين، تعليقها للعمل أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها غدًا الخميس.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها ستعلق العمل أمام محاكم الجنايات بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

وقالت النقابة إن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات بشكل يومي.

وشرعت نقابة المحامين بإضراب أمام محاكم الجنايات طيلة الأسبوع الجاري، احتجاجا على تعديل رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة والتعميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى فيما يخص السندات العدلية.