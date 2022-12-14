الزميل موسى الريماوي وداعاً

وطن: تنعى شبكة وطن الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور عبد الرحمن التميمي وكافة الصحفيين والعاملين فيها، الزميل الصحفي مدير مركز مدى للحريات الإعلامية الأستاذ موسى الريماوي، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، في رام الله.

وتتقدم شبكة وطن الإعلامية من عائلته وعموم الصحفيين بأحر التعازي على فقدان الصحافة الفلسطينية علما من أعلامها، وأحد أشد المدافعين الشرسين عن الحريات الإعلامية في فلسطين والعالم العربي.

وعُرف الريماوي بعمله المتفاني في الدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفية في فلسطين، على مدار سنوات طويلة وتوج هذا العمل في الـ15 عاما الماضية من خلال عمله مديرا لمركز مدى للحريات الإعلامية في فلسطين من خلال توثيقه لكل أشكال الانتهاكات الداخلية وانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية، حيث كان مدافعا قويا في كل المنابر الدولية عن الصحفيين الفلسطينيين وفاضحا انتهاكات الاحتلال بحق الصحافة الفلسطينية.