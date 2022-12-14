40 ألف رسالة من طلبة فلسطين وفاءً للأسير كريم يونس

وطن: أطلق نادي الأسير ووزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، في مدرسة بنات البيرة الثانوية الجديدة، فعالية تحت عنوان: (40 ألف رسالة من طلبة فلسطين وفاء للأسير كريم يونس)، تزامنًا مع اقتراب موعد الإفراج عنه المقرر في الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل، وذلك بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 40 عامًا، بحضور رسمي وإعلامي وطلابي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن توجيهات وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وذلك في إطار برنامج الفعاليات الوطنية والشعبية الخاصّة باستقبال الأسير البطل كريم يونس (عميد الأسرى الفلسطينيين)، وكذلك تزامنًا مع يوم المعلم الفلسطينيّ، والتي تهدف إلى توعية الطلبة بقضية أسرانا في معتقلات الاحتلال، حيث جرى تخصيص الإذاعة المدرسية اليوم في مختلف مدارس الوطن بالتعريف بقضيته، وسيرته النضالية وبقضية الأسرى عمومًا، ورافق ذلك توزيع بوسترات خاصة عنه، وشملت الفعالية إلى جانب إيعاز الطلبة بكتابة رسالة للأسير يونس، وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية؛ رسومات شخصية له من الطلبة الموهوبين في مجال الرسم.

وأكّد الحضور والمشاركون على أنّ هذه الفعالية تأتي ردًا على محاولات الاحتلال في استهداف المنهاج الفلسطينيّ، وكذلك من أجل رفع الوعي لدى الأجيال الفلسطينية بقضية الأسرى، القضية الإنسانية الأولى ليس فقط على المستوى الفلسطينيّ إنما على المستوى العالميّ.

ولفت المشاركون إلى أهمية الدور المعرفيّ الذي فرضته الحركة الوطنية الأسيرة على مدار عقود، والمعارك التي خاضها الأسرى، من أجل المسيرة التعليمية والمعرفية داخل المعتقلات، والتي تشكّل اليوم إحدى أبرز مُنجزاتهم.

كما وأعلنت الوزارة أنّ هذه الفعالية ستكون بداية لسلسلة من الفعاليات من أجل قضية أسرانا، بالشراكة مع كافة المؤسسات المختصة.

يذكر أنّ الاحتلال يعتقل في معتقلاته نحو 150 طفلا/ة.