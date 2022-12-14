لقاء تشاوري حول تعديلات قانون الانتخابات المحلية

وطن: عقد مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات لقاءً تشاورياً تحت عنوان التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات المحلية بحضور مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية ومنتدى النوع الاجتماعي ولجنة الانتخابات المركزية ومؤسسة مفتاح والائتلاف من اجل النزاهة "أمان" والمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية- REFORM في مقره في رام الله.

حيث تم التركيز خلال اللقاء على الخيارات المتاحة في النظم الانتخابية، وضرورة دراسة الخيارات قبل اعتمادها، واشراك مؤسسات المجتمع المدني في إقرار التعديلات، وتوحيد الرؤى حول تعديلات النظم الانتخابية بما يعزز المشاركة المجتمعية.

وتم الاتفاق على ان يزود المرصد المجموعة المشاركة في اللقاء بالسناريوهات الخاصة بالنظم الانتخابية وتأثيرها على العملية الانتخابية من حيث تعزيز المشاركة المجتمعية ونسب التمثيل ومشاركة النساء والشباب وزيادة الوعي الانتخابي بما يساهم باستقرار الهيئات المحلية.