حماس تهدد بإغلاق مفاوضات تبادل الأسرى مع الاحتلال نهائيا

وطن: هدد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ، اليوم الأربعاء، بإغلاق ملف مفاوضات تبادل الأسرى مع الاحتلال بشكل نهائي ردا على "مماطلة" تل أبيب.

وقال السنوار، خلال مهرجان جماهيري نظمته حماس في غزة بمناسبة الذكرى السنوية 35 لانطلاقتها، "إزاء مماطلة الاحتلال نعلن أننا سنمهله وقتا محدودا وإلا سنغلق ملف مفاوضات التبادل إلى أبد الأبدين وسنجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا".

وكشف السنوار عن مفاوضات سرية جرت مؤخرا بين حماس والاحتلال قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلية الأخيرة (جرت مطلع الشهر الماضي).

وقال عن هذه المفاوضات "كانت مطالبنا واضحة وهي الإفراج عن معتقلي (صفقة الجندي جلعاد) شاليط والأسيرات والأطفال والأسرى المرضى والأسرى القدامى مقابل تسليم منغستو وبدوي، وصندوقين أسودين إما جثامين هدار وشاؤول أو دليل حياتهما ثم نكمل الصفقة لكن انقطعت المفاوضات بسبب الانتخابات".

وأضاف أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "محل إجماع وطني وبيدهم مفاتيح الاستقرار في المنطقة".

وعقب كلمة السنوار عرضت وحدة "الظل" التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بندقية قالت إنها تعود للضابط الإسرائيلي هدار غولدين كانت بحوزته عند احتجازه.