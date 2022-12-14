بنك فلسطين يساهم في دعم المعرض السنوي لجمعية أصالة بعنوان "يدنا لكِ ويدكِ حياة"

وطن: قدم بنك فلسطين مساهمته الرئيسية للمعرض السنوي للجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال- أصالة بعنوان "يدنا لكِ ويدكِ حياة"، حيث تم منح رعاية المعرض ضمن برنامج فلسطينية أحد برامج البنك والهادف إلى تعزيز قدرات ومهارات صاحبات المشاريع والأعمال. وقد افتتح المعرض تحت شعار "من كل الوطن نساؤنا يصنعن ويحاورن"، وذلك بحضور السيد فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والسيد موسى شامية مدير إدارة العمليات في بنك فلسطين، والسيدة نسرين حنبلي رئيسة مجلس إدارة جمعية أصالة، والسيدة رجاء رنتيسي المديرة التنفيذية للجمعية، إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات الاعتبارية وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة ووسائل الإعلام المحلية.

وعرضت المشاركات في المعرض من صاحبات المشاريع من مختلف المحافظات منتجاتهن النسوية والتي شملت المنتجات الغذائية والأشغال اليدوية والتراثية والمطرزات وغيرها من المنتجات التي تناسب احتياجات البيت الفلسطيني. كما يتضمن المعرض لقاءات حوارية وعرض قصص نجاح لرياديات تمكن من تحقيق إنجازات بارزة في مشاريعهن.

وحول أهمية تنظيم المعرض، أشاد السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين بجهود جمعية أصالة وحرصها على تنظيم هذا الحدث سنوياً بما يُسهم في دعم وتمكين صاحبات المشاريع والأعمال.

وأكد الشوا أن البنك حرص على المساهمة في المعرض ضمن برنامج فلسطينية الذي صممه البنك بشكل خاص وممنهج ليكون عنواناً لصاحبات المشاريع وسيدات الأعمال، وذلك في إطار التزام البنك الاستراتيجي في المساهمة بتعزيز دور السيدات من الاستمرار في تطوير مشاريعهن عبر انخراطهن في البرامج التدريبية والتوعوية التي ينفذها البنك مع شركائه بهدف صقل مهارات صاحبات المشاريع وسيدات الأعمال، في مجالات الإدارة والقيادة ورفع الوعي المصرفي والمالي لديهن، بما يحقق استدامة المشاريع ويخدم الاقتصاد الفلسطيني ويسهم في توفير فرص العمل.

وأردف الشوا أن رعاية البنك لهذا المعرض يأتي في إطار دعم البنك المتواصل للمشاريع النسوية، بما يتوافق مع استراتيجية البنك لاتباع مبادئ الاستدامة والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة، إيماناً منه بأهمية دور المرأة الفلسطينية عبر التاريخ في النهوض بالمجتمع والاقتصاد.

بدورها، شكرت السيدة نسرين حنبلي رعاية بنك فلسطين والتي من شأنها الإسهام في إنجاح المعرض، وتمكين السيدات المشاركات من مختلف محافظات الوطن من التعريف بمشاريعهن ومنتجاتهن.

يذكر أن بنك فلسطين شارك في المعرض من خلال جناح الذي خصصه لتعريف السيدات بالبرامج التدريبية والتوعية المصرفية والاستشارات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك لصاحبات المشاريع وسيدات الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المميزة والتسهيلات الائتمانية التي طورها البنك بحيث تلائم احتياجات صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى جانب سيدات الأعمال.