كتائب القسام تكشف صورا لبندقية الجندي الإسرائيلي الأسير لديها هدار غولدين

وطن: كشفت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، صورا قالت إنها لبندقية الجندي الإسرائيلي، هدار غولدين، الذي تحتجز الحركة جثته منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014.

وقالت كتائب القسام، خلال مهرجان انطلاقة حماس، إن "تاريخ 01/08/2014 شهد على خيبة جيش العدو الصهيوني عندما فُقدَ الاتصال بالضابط ’هدار جولدن’"، وشددت على أنه "كان موصولًا بالأبطال المظفرين الغانمين".

وأضافت كتائب القسام أن بندقية غولدين تحمل الرقم (42852351)، وأن تم اغتنمها من قبل مجاهدي القسام أثناء عملية أسر الضابط هدار جولدن، "لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم وعلى ما يمتلكه مجاهدونا من رصيدٍ في هذا الملف المهم".

ومنذ انتهاء العدوان على غزة في العام 2014، جرت اتصالات ومفاوضات بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصر، حول تبادل أسرى، لكن هذه الاتصالات لم تصل إلى نتيجة حتى اليوم.

وتحتجز كتائب القسام جثة جندي إسرائيلي آخر هو شاؤول أورون، الذي قُتل أثناء العدوان نفسه وعندما اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة.

كذلك تحتجز الكتائب مواطنين إسرائيليين، هما هشام السيد وأفرا منعستو، بعد أن دخلا إلى القطاع طواعية بعد ذلك العدوان.