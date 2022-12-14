قوات الاحتلال تعتقل الضابط في الاستخبارات عبد السلام أبو غريب بعد محاصرة منزله في بلدة سالم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية والأسير المحرر عبد السلام عيسى أبو غريب.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت عيسى بعد حصار منزله في بلدة سالم، شرقي نابلس.

ولفتت المصادر ان اشتباكا مسلحا واطلاق نار على قوات الاحتلال جرى خلال اقتحامها البلدة وعند انسحابها .

واندلعت مواجهات في البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.