الاحتلال يعتقل 4 فتية من المغير شرق رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أربعة فتية من قرية المغير شرق رام الله، على مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة المذكورة، واعتقلت كلا من: محمد رائد الحاج محمد، محمد علاء الحاج محمد، محمد عفيف أبو عليا، راتب خير الله نعسان، وجميعهم يبلغون من العمر 17 عاما، خلال توجههم الى المدرسة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال شرعت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات ركابها، ما أدى الى إعاقة تنقلهم.

(المصدر- وفا)