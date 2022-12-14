قتيل ومصاب في جريمة جديدة بالناصرة في الداخل المحتل

وطن: قُتل الشاب رعد مصطفى زعبي (33 عاما) وأصيب آخر (44 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة، فقد وقعت جريمة إطلاق نار بالقرب من مجمع "بيغ" في الناصرة أسفرت عن مقتل زعبي وإصابة آخر بجروح متوسطة.

ويوم أول من أمس الإثنين، قُتل الأسير المحرر، إبراهيم الطوري (41 عاما)، في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي.

ويشهد المجتمع الفلسطيني العربي في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن الاسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 101 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر "معتاد" في الداخل الفلسطيني المحتل، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو عمليات إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما أن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

(المصدر- عرب 48)