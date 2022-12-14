الاحصاء: أسعار المستهلك ارتفعت في فلسطين بنسبة 3.71% خلال عام مضى

وطن: ذكر جهاز الاحصاء الفلسطيني ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك "جدول غلاء المعيشة" في فلسطين سجل خلال شهر تشرين ثاني 2022 انخفاضاً مقداره 0.36% مقارنة مع شهر تشرين أول 2022، ولكنه ارتفع خلال عام مضى بما نسبته 3.71%.

وتشير البيانات خلال الأشهر الاحد عشر الأولى من العام 2022 إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.71%، بواقع 4.62% في القدس، وبنسبة 3.70% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.19% في قطاع غزة مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2022 مع شهر تشرين ثاني 2021 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.30%، بواقع 5.16% في القدس، وبنسبة 4.29% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.78% في قطاع غزة.



وفي قطاع غزة سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.57% خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة مع شهر تشرين أول 2022.