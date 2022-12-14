"الديمقراطية" تُدين الاعتقالات السياسية التي تقوم بها أجهزة السلطة

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صدر عنها اليوم، الملاحقة الأمنية للنشطاء السياسيين وحملة الاعتقالات التي تقوم بها الاجهزة الأمنية في الضفة الغربية ، والتي كان آخرها اعتقال العديد من طلبة جامعة بيرزيت و عصيرة القبلية وغيرها ، واستمرار اعتقال ثمانية نشطاء في سجن أريحا، على خلفية موقفهم السياسي أو المقاوم للاحتلال، كما جاء في البيان

وقالت الجبهة في بيانها "إن ما تقوم به السلطة وأجهزتها يتعارض مع الدعوات المخلصة للوحدة الوطنية

والميدانية ، ويتعارض مع تصاعد المقاومة الشعبية بأشكالها المختلفة، ومن شأنه أن يضر بالنسيج الاجتماعي الذي

يشكل أحد ضمانات تصاعد المقاومة لجرائم الاحتلال وعربدة قطعان المستوطنين، كما أن حملة الاعتقالات والملاحقة تعتبر ضربا بعرض الحائط ومسّا خطيرا بالحريات الديمقراطية وحرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي".

وأضافت: "إننا ندعو السلطة وأجهزتها الأمنية إلى التوقف والكف فورا عن هذه الممارسات القمعية، وإلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا والتوقف عن ملاحقتهم، كما وندعو إلى توقف ملاحقة النشطاء ووقف تدخلها بالمؤسسات التعليمية، حفاظا على الحريات الأكاديمية والحياة الديمقراطية في الجامعات الفلسطينية".

ودعت الجبهة الديمقراطية السلطة إلى "التحلل نهائيا من اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال عملا بقرارات المجلس المركزي الأخير ، كشرط رئيسي وضروري لاستجماع عناصر قوة الشعب

الفلسطيني ووحدة قواه الوطنية في مواجهة الحكومة الأكثر يمينية وفاشية في تاريخ دولة الاحتلال".